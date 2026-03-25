Proyecto para permitir minería en Crucitas avanza y entra a fase clave en el Congreso

Los diputados están cada vez más cerca de legalizar la minería en Crucitas, luego de que el proyecto avanzara en su trámite legislativo y quedara listo para su discusión en el Plenario Legislativo.



La Comisión de Alajuela finalizó el análisis de la propuesta, lo que habilita su paso a la siguiente etapa en el Congreso. El plan busca autorizar la explotación de oro en la zona norte del país, bajo un esquema en el que el Estado recibiría el 5% de las ganancias generadas por la actividad.



De ese porcentaje, el 72% se destinaría al Gobierno Central, el 25% a las municipalidades y el 3% a asociaciones de desarrollo comunal, según lo planteado en el texto (ver video adjunto en la portada).



Aunque el proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno, ya enfrenta oposición dentro del ámbito político, donde algunos sectores han anunciado la presentación de nuevas mociones para frenar o modificar la iniciativa.



El avance legislativo ocurre en paralelo a una reciente resolución de la Sala Constitucional, que ordenó al Gobierno actuar de inmediato ante el agravamiento de la situación en Crucitas, marcada por la minería ilegal y sus impactos ambientales.



Con este escenario, el proyecto entra ahora en una etapa decisiva, donde los diputados deberán definir si el país abre la puerta a la explotación minera en la zona bajo un marco regulado.





