Proyecto para obligar a privados de libertad a trabajar pierde respaldo en Congreso

El proyecto que pretendía obligar a personas privadas de libertad a trabajar pierde fuerza en el Congreso tras advertencias de inconstitucionalidad.

La iniciativa tramitada bajo el expediente 24.614 busca que las personas sentenciadas a prisión permanezcan ocupadas en labores o procesos de formación durante el cumplimiento de su condena (ver video en la portada).

Sin embargo, el proyecto se tambalea en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, donde ha recibido fuertes críticas y múltiples advertencias sobre posibles choques con la legislación vigente.

﻿La presidenta de la Sala de Casación Penal y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano, señaló que varios puntos del proyecto contravienen convenios internacionales suscritos por el país.

Asimismo, cuestionó la propuesta de destinar un 40% del incentivo económico que reciban las personas privadas de libertad al pago de su propia manutención dentro del sistema penitenciario.

A criterio de la magistrada, el proyecto no podría sostenerse ante la Sala Constitucional.

Ante este panorama, varios diputados se inclinan por el rechazo e incluso el archivo definitivo de la propuesta.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico definirá en los próximos días el futuro del proyecto.