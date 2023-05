Proyecto de renta plantea que cooperativas paguen 30% de impuesto sobre sus utilidades

El ministro de Hacienda reconoció que esa propuesta no fue socializada con las cooperativas.

Según Carla Coghi, socia directora de la firma Deloitte Costa Rica, las cooperativas hoy en día no pagan ese impuesto porque así lo señala la ley vigente.

Especificamente, la ley de Impuesto sobre la Renta menciona, en su artículo 3, una lista de entidades que no deben de pagarlo. Allí se incluye claramente a las cooperativas.

No obstante, en el nuevo proyecto las cooperativas ya no aparecen dentro de las entidades no sujetas al pago.