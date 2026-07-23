Proyecto de ley plantea limitar a ₡1.7 millones pensiones con cargo al Presupuesto Nacional

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional tendrían un tope máximo de ₡1.765.859, de aprobarse un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, con el objetivo de reducir las diferencias entre los montos que reciben los pensionados en Costa Rica.

La iniciativa surge en un contexto en el que existen importantes disparidades entre los distintos regímenes de pensiones del país. Como ejemplo, mientras la pensión mínima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es de aproximadamente ₡162.000, algunas personas reciben pensiones cercanas a los ₡13,9 millones, una diferencia de hasta 85 veces.

El proyecto propone que ninguna pensión financiada con recursos del Presupuesto Nacional supere los ₡1.765.859, monto que actualmente corresponde al tope establecido en el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa es promovida por el Gobierno desde febrero de 2025 y forma parte de las propuestas impulsadas por el oficialismo en materia de sostenibilidad fiscal y equidad en el sistema de pensiones.

No obstante, el proyecto ha generado cuestionamientos por parte de diversos sectores, que consideran que establecer un límite único podría afectar a personas que cotizaron durante años bajo condiciones distintas y con aportes superiores.

La discusión de la iniciativa continuará en la Asamblea Legislativa, donde deberá analizarse el impacto que tendría sobre los diferentes regímenes de pensiones financiados por el Estado.



