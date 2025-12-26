Proyecto busca que metas climáticas pasen por el Congreso y cuenten con financiamiento

Costa Rica podría cambiar la forma en que define sus compromisos contra el cambio climático.

Un proyecto de ley propone que las metas climáticas del país deban ser aprobadas por la Asamblea Legislativa y contar con financiamiento claro antes de presentarse a otros países.

La iniciativa busca que estas metas, conocidas como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), no sean solo promesas de los gobiernos de turno.

Actualmente, se deciden sin control del Congreso ni un análisis detallado del dinero necesario, a pesar de implicar grandes inversiones (vea video adjunto de Telenoticias).

El proyecto también plantea la participación de distintos sectores, estudios sobre costos y fuentes de financiamiento, así como seguimiento a los compromisos adquiridos.

Desde el Parlamento se busca mayor transparencia y que las metas climáticas sean realistas, para que el país continúe siendo un referente en conservación ambiental.