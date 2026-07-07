Proyecto busca llevar bienestar animal a escuelas y colegios

Un nuevo proyecto de ley propone incluir lecciones de bienestar animal en las aulas de escuelas y colegios.

La iniciativa pretende crear conciencia y luchar contra el maltrato animal mediante la enseñanza de contenidos relacionados con la protección y el respeto hacia los animales.

El plan plantea reformar la Ley de Bienestar Animal para que el Consejo Superior de Educación (CSE) incorpore en la malla curricular las normas que regulan la protección animal.

Con ello, se busca prevenir conductas de maltrato y promover una cultura de respeto hacia los animales desde edades tempranas.