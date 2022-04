Próximo ministro de Seguridad: “Quiero que podamos salir a pasear al perrito lo más tranquilos posible”

Jorge Luis Torres Carrillo, quien asumirá como ministro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en el próximo Gobierno de Rodrigo Chaves, conversó con Teletica.com y aseguró estar dispuesto a “ofrecer su conocimiento al pueblo”.

Torres es el actual director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y ha estado ligado a esa institución durante décadas.

“Acepté el reto al presidente. Pensándolo muy bien, es un reto grande, no es fácil, pero me siento capaz, voy a encontrar gente idónea para seguir luchando contra este flagelo, lo principal en este momento es el narcotráfico, bajar la tasa de homicidios, que podamos salir a pasear el perrito lo más tranquilos posible, que cada ciudadano se sienta muy cómodo, esa es la idea, yo voy a luchar por eso”, acotó el profesional.

El abogado pidió ser corregido cuando así sea necesario y dispuesto a poner todo su conocimiento al servicio del ministerio.

“La idea es que cuando me digan que estoy cometiendo algo malo lo voy a aceptar y corregir, soy anuente a escuchar, he sido un hombre de inteligencia toda la vida, pero también me sirve mucho la inteligencia para tener una visión muy estratégica de lo que es la seguridad.

“Ser director de la DIS es una gran enseñanza para ser ministro. Es un proceso muy importante. Sé la magnitud de problemas que hay en el país, pero estamos a las órdenes para el pueblo”, concluyó el futuro nuevo ministro de Seguridad.