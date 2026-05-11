Proponen volver a trasladar feriados para promover fines de semana largos

El diputado oficialista, Wilson Jiménez, presentó un proyecto de ley para trasladar al lunes el disfrute de cinco feriados de manera permanente.

Se trata del expediente 25.593, denominado “feriados con propósito”, como ya había nombrado una propuesta similar la exdiputada Pilar Cisneros.

La idea, según Jiménez, es trasladar los feriados del 11 de abril, 25 de julio, 2 y 31 de agosto y 1.º de diciembre.

“Las buenas iniciativas deben retomarse, la experiencia reciente de realizar estos traslados ha evidenciado que los fines de semana largos tienen un impacto positivo para el turismo a nivel nacional, un sector sumamente importante para nuestro país”, dijo el legislador.

Esa propuesta ya se había aprobado luego de la pandemia del COVID-19 precisamente para dinamizar la economía tras el shock económico que trajeron consigo las restricciones sanitarias del confinamiento.

“No estamos hablando solamente de días libres. Estamos hablando de una propuesta que reconoce la importancia de la salud mental, el tiempo en familia y el impacto positivo que eso tiene en la economía. Este proyecto busca darles a las personas más tiempo de calidad y, al mismo tiempo, apoyar a los comercios y emprendimientos locales en todo el país”, añadió el diputado.

A partir de la discusión del proyecto de Cisneros, Jiménez dijo que su propuesta no toca “feriados sensibles” que, por arraigo y tradición, se celebran en sus días específicos. En esa lista incluyó el 15 de agosto, el 1.° de enero, el jueves y viernes santos, el 1.° de mayo, 15 de agosto, 15 de setiembre y 25 de diciembre.

La iniciativa deberá ahora discutirse en comisión para, si así lo deciden los diputados, pasar a conocimiento del Plenario.