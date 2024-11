Proponen castigar medios de comunicación por violencia “simbólica” o “mediática” contra mujeres

Un proyecto de ley pretende castigar económicamente a medios de comunicación que ejerzan violencia “simbólica” o “mediática” en contra de mujeres.

La propuesta fue presentada por la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, y tiene firmas de otras 18 legisladores de cinco fracciones legislativas.

A grandes rasgos, la iniciativa agrega un capítulo V a la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres y con este dos nuevos artículos para sancionar ambos tipos de violencia.

“Es un poco el advertir que hay responsabilidades sobre el ejercicio de estas formas de violencia, porque lo vemos todos los días y no estuvo considerado originalmente en la ley, es como un vacío que está ahí.

Como ejemplo, la diputada aseguró que cuando se habla en medios de femicidios, se han detectado, especialmente en medios menos tradicionales, expresiones que justifican esas conductas.

Así, la propuesta establece penas de entre 20 y 65 días multa a cualquier medio de comunicación colectiva que ejerzan violencia simbólica (estereotipos o mensajes que reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación) o mediática (promoción de violencia contra la mujer como una conducta aceptable, reproduciendo la vulnerabilidad de la mujer y justificando la violencia de género).

Esas multas se elevarán hasta los 150 días multa en caso de que la violencia se ejerza contra una víctima de femicidio.

Problemas

La iniciativa es considerada como una propuesta loable por expertos, pero repleta de problemas.

El primero y principal, según el abogado penalista Rodolfo Brenes, es que en Costa Rica las personas jurídicas no pueden cometer delitos.

Brenes cuestiona que también se introducen conceptos que no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que además son bastante abiertos e imprecisos, como el de violencia mediática, “que generan inseguridad jurídica, que es contraria a los principios de imputación en materia penal”.

Además, indica que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en diferentes oportunidades que en el ámbito de la libertad de expresión, cuando se tratan de delitos que se pueden cometer en su ejercicio, deben preferirse otros mecanismos de sanción distintos que los penales.

Por último, cuestiona que el proyecto es “defectuoso” en el tanto plantea un riesgo “muy peligroso en una democracia”

En una línea muy parecida se pronunció la periodista y docente universitaria Any Pérez, quien cuestionó la ambigüedad de la redacción del proyecto y cómo este deja indeterminados temas cruciales como los delitos, la autoridad que define y los actores de la acción.

“El expediente no establece una distinción conceptual necesaria: que los medios de comunicación colectiva agrupan muchos tipos de contenidos, no solo formatos de noticias sino también de opinión y una gran diversidad de entretenimiento, producidos localmente o importados, que se gestionan en forma separada.

Pérez dijo que esa ambigüedad le recuerda al expediente 21.375, que pretendía imponer límites a la propaganda que incluyera imagen de mujeres y que fue archivado en la asamblea legislativa, en 2023.

Alfaro reconoció que esta propuesta “nace” de ese otro expediente, que precisamente impulsó sin éxito el exdiputado frenteamplista, José María Villalta.

La legisladora aseveró que en ningún momento es su intención poner “una mordaza” a los medios, sino evitar conductas que normalicen la violencia.

“Jamás se buscaría hacer como un proceso de mordaza a los medios de comunicación, mucho menos cuando hablamos de noticias. Nosotras sí consideramos que debe de haber un tratamiento de las noticias, porque lo que no es noticia para mucha gente no existe, entonces sí es importante que haya una divulgación sobre las distintas situaciones, pero sí con la dignidad y el cuidado que corresponde, y también que en el mismo tratamiento de las noticias no revictimice a quien ha sido víctima o culpabilice a quien ha sido víctima”, añadió.