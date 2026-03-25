Proponen 10 años de prisión por conducir motos y carros robados

El país enfrenta un aumento sostenido en el robo de vehículos, los cuales, según autoridades, están siendo utilizados por estructuras delictivas para la comisión de crímenes como el sicariato.

Ante este escenario, desde la Asamblea Legislativa, la diputada Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsa una iniciativa para sancionar con mayor severidad a quienes conduzcan automóviles y motocicletas robadas.

La Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó este proyecto de ley, que establece penas de entre cinco y diez años de prisión para las personas que manejen este tipo de vehículos.

Asimismo, la propuesta contempla elevar hasta 15 años la pena máxima por el delito de robo de automotores.



De acuerdo con legisladores impulsores, la iniciativa busca dotar de mayor claridad el marco legal, con el fin de desincentivar estas conductas.



El proyecto deberá ahora avanzar al plenario legislativo, donde los diputados definirán si se aprueba el endurecimiento de las sanciones contra quienes adquieran o conduzcan vehículos robados.