Prohibición a la explotación petrolera en el país retrocede en la Asamblea

Los diputados aprobaron esta tarde, por mayoría, devolver a la Comisión de Ambiente el expediente 20.641, que promueve la prohibición total de la exploración y explotación del gas natural y el petróleo en Costa Rica.



Esa decisión, sin embargo, no incluyó fijarle un plazo a ese nuevo dictamen ni tampoco priorizar la iniciativa en la agenda del día del Plenario, amenazando así con su archivo.

Los diputados rechazaron una primera moción que pretendía precisamente el regreso a la comisión por 15 días para eliminar todo el articulado relativo a Recope, que no goza de ningún apoyo en Cuesta de Moras, y en su lugar concentrarse en la declaratoria de Costa Rica como país libre de esas prácticas; luego de esto, el proyecto debía regresar con prioridad a la corriente legislativa.

“Lo que se acaba de hacer aquí es un entierro de lujo, porque si este proyecto no vuelve a ocupar los primeros lugares en el orden del día del Plenario básicamente se estaría enterrando. Esto es lo que se aplica cuando no se quiera dar la cara y no se quiere aprobar un proyecto de ley”, dijo la independiente Paola Vega.