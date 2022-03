Procuraduría se suma a causa contra diputada Ivonne Acuña por incumplimiento de deberes

La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó a la causa judicial que se sigue contra la diputada independiente Ivonne Acuña por el presunto delito de incumplimiento de deberes.



El abogado del Estado confirmó que se apersonó al proceso que la Fiscalía General sigue contra la legisladora, quien ha continuado recibiendo su salario con normalidad a pesar de que, desde diciembre anterior, no se encuentra en el país ni ha asistido al plenario o ninguna comisión legislativa.

“La Procuraduría de la Ética Pública ejercerá las competencias legales que tiene para este tipo de procesos penales, por tratarse de una servidora pública y referir a un eventual delito funcional cometido por esta”, dijo la PEP.

A Acuña se le investiga además por el cobro, en un solo día, de poco más de ₡3 millones en combustibles como parte de la dieta a la que los legisladores tienen derecho.

La legisladora aseguró este lunes, en un video enviado a los medios de comunicación, que padece una enfermedad crónica autoinmune y que esa es la razón por la que no ha asistido de manera presencial a la Asamblea Legislativa, pero que eso no significa que no haya trabajado en estos meses.

Dijo, además, que ese cobro de combustible no se realizó en un solo día, sino que respondía al pago de una cuenta abierta que mantenía.

Este martes, la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, confirmó que el directorio legislativo aprobó una reforma en el reglamento interno de ausencias de diputados para exigirle a estos la documentación necesaria que justifique sus ausencias, algo que sucede actualmente.