Primera sesión de mesa de trabajo del ROP acabó sin ningún avance

La primera sesión de la mesa de trabajo que discute la posibilidad de un retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) acabó sin ningún avance.

La discusión, que por primera vez reunió en una misma sala a representantes de ambos frentes, terminó en un punto muerto con las autoridades y operadoras de un lado, y los diputados y asociaciones pro retiro del otro.

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN), el Banco Central, la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) expresaron una vez más sus preocupaciones sobre el impacto que ese eventual retiro tendría no solo en el propio régimen, sino en la economía costarricense.

Por ejemplo, la SUPEN advirtió que el ROP es un régimen que no está maduro y que su tasa de reemplazo, entendida como el porcentaje del salario que cubriría el ROP al momento de pensionarse, ronda el 15%, cuando la meta establecida es llegar a al menos un 20%.

“En estos momentos, la tasa de reemplazo supera el 15%, eso significa que cerca de un 22% de la pensión total lo cubre el ROP. La idea cuando se creó el ROP en el 2000 es que esa tasa fuera de 20%, entonces falta un poco más. Con ese porcentaje se llegaría a un 25%-30% de la pensión”, explicó Daniel Sáenz, de la Superintendencia.

Esteban Bermúdez, de la carrera de Ciencias Actuariales de la Universidad de Costa Rica, añadió que, idealmente, el punto de madurez del ROP debería entenderse como el de aquellas personas que durante toda su vida profesional cotizaron para ese régimen, esto es, alrededor de 40 años.

Esto, sin embargo, molestó al economista Leiner Vargas, asesor y vocero del grupo que defiende el retiro del ROP.

“La vida laboral en este momento son 40 años, 40 años es el nivel de madurez real del sistema, pero nadie de los aquí presentes podemos decir que va a ver un fondo suficiente del 30% o más porque va a depender de las condiciones macroeconómicas. Si no hubiese habido pandemia, por ejemplo, hoy estaríamos en una tasa del 25% y ese efecto puede pasar en cualquier momento, por eso es que las personas tienen que tomar la decisión hoy”, subrayó.

Vargas añadió, además, que no existe un efecto macroeconómico asociado al retiro del ROP para aquellas personas que ya estén por encima de la edad de pensión, que es lo que defienden los cuatro proyectos presentados en el Congreso.

“No hay efectos macroenómcos del retiro de las personas que hoy en día están pensionadas. Retirar de ₡14 billones cerca de medio billón de colones en una forma de retiro como la propuesta, con periodos de retiro de entre 24 y 36 meses, el efecto macroeconómico de poner esos dineros en la economía como la nuestra no tiene efectos en la tasa de interés ni en la inflación, como se ha dicho, que eso quede claro”, insistió el economista.

Esa posición no fue compartida por la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP).

“Se pueden revisar los modelos macroeconómicos, pero que a mí me digan que tengo que liquidar 500 mil millones de colones en Costa Rica en 36 meses en un mercado poco profundo, que probablemente usted tenga que traerse plata de afuera para liquidar eso y que digan que no hay efectos sobre las tasas de interés y el tipo de cambio, pues habrá revisarlo con muchísimo detalle...

“En las estimaciones que nosotros hicimos, y podemos revisarlas, si usted tiene que liquidar y traer recursos del extranjero, usted va a impactar el tipo de cambio hacia abajo, y si todas las operadoras tienen que hacer eso, impactarán hacia abajo, pero eso deberá demostrarlo Hacienda y el Banco Central”, advirtió el presidente de ACOP, Róger Porras.

En ese mismo sentido, Porras insistió en que el efecto del retiro también tendrá un impacto grave en la sostenibilidad del régimen para aquellos que todavía no se pensionan, pero que hoy cotizan y alimentan al fondo.

En medio de esa acalorada discusión, los diputados advirtieron que la mesa de trabajo aprobada no era para discutir la viabilidad o no del retiro, sino para trabajar en una propuesta de retiro viable.

“Nosotros queremos crear una propuesta que valide y brinde una respuesta a los costarricenses, pero no encontramos esa apertura. Los siento muy cerrados en buscar una respuesta, concentrados en que no se puede.

“Encuentro que no hay un diálogo, hay una posición cerrada y no un consenso, que era lo que buscábamos el día de hoy”, lamentó la liberacionista Rosaura Méndez, quien dirige la mesa.

La frenteamplista Rocío Alfaro, una de las cuatro proponentes de los proyectos de ley en discusión, advirtió además que la propuesta se aprobará con o sin el respaldo de las autoridades en materia de pensiones.

“Esa discusión se va a dar; si las operadoras quieren insistir e insistir sin tratar de buscar un acercamiento, nos están haciendo perder el tiempo. Aquí lo que estamos viendo es cómo generar opciones de retiro sin que suceda una quiebra como en otros países.

“Concentrémonos en lo que se va a hacer y no en lo que no se va a hacer, olvídense, esta ley va a cambiar y que cambie para mejor, para todos; ojalá se apunten, porque en la forma cerrada en que vienen hoy, pues simplemente lo vamos a hacer, con los criterios que tengamos, pero esa ley se va a modificar”, insistió Alfaro.

La mesa acordó volverse a reunir el próximo lunes a las 8:30 a. m. para escuchar, si existen, las propuestas para ese retiro anticipado.