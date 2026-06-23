Primera reunión legislativa sobre futuro de Crucitas ya tiene fecha

El futuro del proyecto sobre Crucitas comenzará a definirse esta misma semana en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, luego de que la oposición solicitara formalmente al oficialismo una reunión para retomar las conversaciones sobre el rumbo de la zona.



La diputada Diana Murillo, del Partido Liberación Nacional (PLN) y representante de San Carlos, informó que el jefe de fracción verdiblanco remitió una carta al partido de gobierno con la solicitud de sentarse a negociar este viernes, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la gira realizada recientemente en Crucitas.



Según explicó la legisladora, durante esa visita al sitio, las fracciones asumieron el compromiso de abrir un espacio de diálogo para buscar una salida al tema.



Por su parte, diputados de Pueblo Soberano (PPSO) aseguran que no se oponen a la propuesta impulsada por sectores de la oposición para “tokenizar” el oro de Crucitas, un modelo que busca permitir la colocación del recurso mediante instrumentos digitales, similar a esquemas aplicados en otros países como Brasil.



El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, confirmó que aceptaron reunirse este viernes en un primer encuentro exploratorio y que están dispuestos a analizar la propuesta de tokenización planteada por los legisladores de oposición.