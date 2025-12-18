Presiones electorales frenaron aumento salarial en el INS, denuncia exgerente

La presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) ordenó frenar un ajuste salarial en esa institución hasta enero próximo, con el fin anunciar esa decisión cerca de las elecciones presidenciales.

Así lo denunció este jueves, bajo juramento, el exgerente general de esa institución, Luis Fernando Monge, en medio de su comparecencia ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Monge aseguró que su insistencia por ese aumento, dispuesto en la convención colectiva, fue una de las razones que motivaron su despido semanas atrás.

“Por convención colectiva, es obligatorio hacer un estudio salarial anual y si procede, aplicar los ajustes correspondientes a una parte de la planilla del INS. Este estudio se hizo desde antes de junio de 2025. Por un asunto de legalidad y de respeto hacia los colaboradores, varias veces insistí ante doña Gabriela (Chacón, presidenta ejecutiva) en que se aplicara el ajuste.

“La última vez me indicó que, por razones electorales, los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero 2026. Pero por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias. Me indicó, delante de testigos, que si así fuere, ella me ‘zafaría la tabla’ ante el señor Presidente (Rodrigo Chaves)", denunció Monge.

El exgerente también afirmó ante el órgano que el presidente Chaves lo llamó para discutir el seguro de caución que necesitaba la constructora mexicana Tradeco, interesada en el proyecto de Barranca-Limonal.

Dijo, además, que el exasesor presidencial, Federico Cruz “Choreco” presionó a Chacón para permitir el ingreso de capital “dudoso” en la bolsa de valores del INS y que una empresa reaseguradora intentó también invertir en el instituto, promovida, según su declaración, por Casa Presidencial.



Por estas revelaciones, la comisión pidió al Ministerio Público que le otorgara medidas de protección al exgerente.