Presidentes de Supremos Poderes crean comisión para “pulir” proyectos de crimen organizado

“En la cárcel están más seguros”



El presidente Rodrigo Chaves también se pronunció sobre el tema y, aseguró, que los delincuentes están más seguros en la cárcel y esto también da seguridad a los ciudadanos.



“Pensamos que, independiente de lo que haya pasado recientemente, el país necesita solucionar un problema urgente, que nuestros jóvenes están siendo reclutados por el crimen organizado y están siendo enviados a la guerra. Estamos viendo jóvenes matándose entre ellos.



“Lo urgente es aislar del resto de la sociedad a los capos y sus soldados que están liderando la guerra, para que no se maten entre ellos, eso requiere un cambio del paradigma de la legislación nacional, para ese caso en específico, necesitamos poder sacar a esos muchachos y sus capos y ponerlos en la cárcel, ahí están más seguros ellos y la sociedad. Suena contradictorio, pero en la cárcel podrían estar en un lugar más seguro”, acotó Chaves.



El mandatario dijo que es importante mejorar los temas del sicariato juvenil, ya que se tiene muchos años con esa discusión, la cual no avanza.



“Un juez debe poder incorporar el historial delictivo de una persona para decidir si es mejor dejarlo guardado en la cárcel o no mientras se realiza la investigación, hoy eso no se puede porque la ley no lo permite, pero hay que ver quienes son los más peligrosos para la sociedad para decidir si es mejor que esté en la cárcel o no”, agregó.



De aquí al final de enero del año 2024 el Poder Ejecutivo controla la agenda de discusión del legislativo, por eso los Supremos Poderes insisten en la importancia de crear la comisión para ayudar a definir los temas más urgentes.



“Como lo dijo don Orlando, no es un juego de vanidades, lo importante es que alguien redacte esos proyectos de ley que nos permita aislar a esas personas que vienen matando y están matando gente”, concluyó el presidente de la República.