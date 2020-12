Presidente sobre crédito con el BID: "Nuestro país lo necesita"

El presidente de la República, Carlos Alvarado, asegura que los $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son necesarios para mejorar la situación del país.

El mandatario se mostró optimista, a pesar de los obstáculos que ha encontrado el crédito en la Asamblea Legislativa.

"Yo confío que se puede llegar a un entendimiento para que se avance con la aprobación de ese crédito, que es parte de la ruta que ha trazado el país para mejorar su situación", agregó Alvarado.

El Gobierno defiende que el crédito con el BID ahorrará $13 millones solo en el pago de intereses sobre la deuda. Los diputados, sin embargo, cuestionan el uso que se le daría a esos recursos.

“La única razón por la que aquí no se le vota esa dispensa al PAC es porque no confiamos en ellos, no confiamos en ustedes. ¡Dios mío! ¿Para qué?, para que en enero venga un presupuesto extraordinario para gastarse eso en gasto corriente otra vez", dijo María Inés Solís luego de que el Congreso rechazara el trámite rápido al expediente.