Presidente "mediará" entre INS y Bomberos por solicitud de renuncia a Héctor Chaves

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, confirmó que se reunirá la próxima semana con Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, y Mónica Araya, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).



El encuentro se da luego de que Araya y otros tres integrantes del Consejo Directivo de la benemérita institución pidieran la renuncia de Chaves, debido a las investigaciones que realiza el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por supuestas irregularidades en el pago de un servicio aéreo y nombramientos.

“Ayer recibí al sindicato del Cuerpo de Bomberos y altos funcionarios, excepto don Héctor Chaves. Discutimos, acordamos que me voy a reunir con doña Mónica, la presidenta ejecutiva del INS, y con don Héctor, la semana entrante, porque quiero asegurarme que esto sea profesional y que no haya nada personal, así proceder de acuerdo con la ley, escuché a ambas partes y concluimos que lo mejor sería que yo, personalmente, como un buen padre de familia, me siente con don Héctor y doña Mónica a escuchar ambas partes de manera directa y ahí procedemos”, explicó el presidente.