Presidente de Sala Primera: “Entre más tiempo esté un magistrado, tiene más conocimiento”

El presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Rivas, defendió la importancia de que los magistrados permanezcan durante periodos prolongados en sus cargos, al considerar que la experiencia y el conocimiento acumulados con los años son relevantes para el ejercicio de sus funciones.

Las declaraciones se dieron durante su comparecencia ante la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, en el marco de la discusión sobre el procedimiento de elección y reelección de los magistrados en el Poder Judicial.

Durante la audiencia, el diputado oficialista Antonio Barzuna le consultó a Rivas si estaba de acuerdo con que el cargo de magistrado fuera vitalicio.

“Sí, don Antonio, creo que es importante que el magistrado o juez tenga suficiente tiempo para incorporar conocimiento. Ese conocimiento acumulado a lo largo del tiempo es muy importante, pero nosotros somos sometidos cada ocho años a un escrutinio que hace la Asamblea Legislativa para reelegir”, afirmó el magistrado.

Rivas señaló que considera importante que jueces y magistrados cuenten con suficiente tiempo en sus puestos para acumular experiencia y conocimiento: “Entre más tiempo esté un magistrado, tiene más conocimiento”, afirmó, aunque reconoció que actualmente existen discusiones sobre la conveniencia de establecer un límite a la permanencia en estos cargos.

Ante la insistencia de Barzuna sobre cuál debería ser ese límite, Rivas planteó como una posibilidad que los magistrados permanezcan durante dos periodos; sin embargo, indicó que una eventual reforma también podría implicar una variación en la cantidad de años correspondiente a cada periodo.

Más adelante, el también diputado oficialista, Wilson Jiménez, retomó el tema y consultó a Rivas sobre su trayectoria en la Corte. El presidente de la Sala I indicó que se desempeña como magistrado desde 1999 y que anteriormente había ejercido como magistrado suplente desde 1995.

Seguidamente, Jiménez cuestionó sobre la necesidad de un cambio generacional en la Corte Suprema de Justicia, pero Rivas aseguró que la discusión se debe orientar en la capacidad y no en la edad.

“En este momento, la Corte Suprema de Justicia no solamente está conformada por unos tres de mayor antiguedad, sino que la mayoria de los magistrados que están son jóvenes. Me parece que el cambio deberia de ser más que generacional, es el saber qué es lo que se está haciendo”, rebatió Rivas.



De esta forma, el magistrado coincidió en criterio con el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, quien también afirmó este miércoles que conviene que los magistrados tengan alguna permanencia en sus puestos a través del tiempo, porque brinda seguridad de que sus sentencias o criterios no vayan a ser tomados para revanchas políticas.

Actualmente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por la Asamblea Legislativa por periodos de ocho años y pueden ser reelectos por períodos iguales de conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política.