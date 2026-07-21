Presidente de la Sala II: "Es la Asamblea la que decide si reelige o no al magistrado"

El presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez, aseguró este lunes que la potestad de decidir sobre la elección y reelección de los magistrados recae exclusivamente en los diputados, por lo que esa discusión no corresponde al Poder Judicial.

En audiencia ante la Comisión de Nombramientos, el magistrado presidente insistió en que ningún nombramiento es vitalicio, sino que pasa esa evaluación legislativa y que son precisamente los diputados quienes deberán decidir si los plazos y formato actuales son los idóneos.

"Los nombramientos no son vitalicios, son nombramientos con plazo constitucional. Cada ocho años la Asamblea Legislativa se reserva esa decisión, si reelige o no a un magistrado. El tema del periodo es una competencia absoluta del legislador. Será el legislador el que defina si el plazo correcto es de ocho años, si es un solo periodo de 15 años...", aseveró el alto juez.

Sin embargo, Sánchez sí advirtió que, por un tema de seguridad jurídica, es importante que esos plazos sean largos, pues así es como se desarrolla la jurisprudencia.

"Lo que sí creo es que es importante mantener a la persona magistrada durante un periodo importante por el tema de la seguridad jurídica. El tema de la jurisprudencia se va desarrollando con base en los antecedentes y sus decisiones generan seguridad jurídica y eso sí debe ser valorado por el legislador", advirtió.

A Sánchez se le consultó además si comparte la posición del presidente de la Corte, Orlando Aguirre, quien la semana anterior dijo al mismo órgano legislativo que, en el caso de las magistraturas y el Poder Judicial, sí deberían haber puestos vitalicios.

"¿Usted está de acuerdo con eso?", le consultó el oficialista Antonio Barzuna.

"Lo que haya opinado el señor presidente de la Corte no me vincula. Mi posición es que cada ocho años la Asamblea es la que decide si reelige o no al magistrado", insistió Sánchez.

Las audiencias de los principales jerarcas de la Corte ante los diputados son parte del análisis que la Comisión lleva adelante sobre el modelo de elección y reelección de magistrados, una discusión marcada por la negativa de Pueblo Soberano a elegir ocho magistrados suplentes de la Sala Constitucional de la lista que remitió la Corte, tal y como demanda la Constitución.

Como parte de esas audiencias, está previsto que este miércoles por la mañana comparezcan la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, y el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.

