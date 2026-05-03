Presidente de Israel asistirá al traspaso de poderes de Laura Fernández

El presidente de Israel, Isaac Herzog, será uno de los jerarcas que asistirá al traspaso de poderes del próximo 8 de mayo, cuando el mandatario Rodrigo Chaves Robles entregará el mando a Laura Fernández Delgado.

La información fue confirmada este domingo por Jewish News Syndicate (JNS), que detalló que el mandatario israelí incluirá a Costa Rica como parte de una gira oficial por la región, cuya primera parada será Ciudad de Panamá.

El viaje de Herzog iniciará el 6 de mayo en Panamá, en lo que será la primera visita de un presidente israelí a ese país. Durante su estancia, sostendrá reuniones con el presidente José Raúl Mulino y otros altos funcionarios.

Posteriormente, Herzog viajará a Costa Rica para participar en la toma de posesión presidencial en San José, por invitación de Chaves Robles.

Según JNS, durante su visita Herzog se reunirá con Fernández Delgado y otros líderes internacionales que asistirán a la ceremonia, además de participar en una cena de Estado. También tiene previsto sostener encuentros con representantes de la comunidad judía.

En Costa Rica, la población judía activa se estima entre 2.500 y 5.000 personas.

Hasta ahora, el Gobierno de Costa Rica ha confirmado que 11 países enviarán delegaciones de alto nivel al traspaso de poderes. Se trata de España, Israel, Países Bajos, El Salvador, Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Chile y Curazao.

Así lo informó el canciller Arnoldo André Tinoco, quien evitó precisar cuáles jefes de Estado estarán presentes en la ceremonia.

Además, indicó que Nicaragua, Argentina, Perú y Uruguay enviarán a sus cancilleres, mientras que Estados Unidos, México y Colombia estarán representados por sus vicecancilleres.

En total, se espera la participación de 89 delegaciones internacionales, que incluyen representantes de 71 países y 18 organismos internacionales.

Las actividades relacionadas con la transmisión del mando se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. del 8 de mayo, en las inmediaciones del Estadio Nacional.