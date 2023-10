Presidente Corte Suprema: “No es cierto que los jueces ‘hacen lo que les da la gana’”

“Ahora bien, lo que sucede es que muchas veces las decisiones de los jueces no les gusta a muchas personas, a mí puede ser que no me guste, no hablo de ningún caso en particular, pero debemos respetar al sistema, en el sentido que son los jueces los que deben resolver, el tema de si una persona debe o no perder su libertad es un problema de legalidad, no es un tema político, creo que esto no es un tema que se debe llevar a la politización, porque en el momento en que se maneja con criterios no jurídicos, estaríamos haciendo a un lado el estado de derecho”.