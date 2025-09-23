Presidente Chaves agradece a diputados que votaron en contra de levantarle la inmunidad

“Ganamos una importante batalla”, aseguró el presidente de la República, Rodrigo Chaves, tras conocerse que la Asamblea Legislativa no alcanzó los 38 votos necesarios para levantarle la inmunidad y permitir que fuera procesado judicialmente.

Así lo manifestó el mandatario, este martes, durante la inauguración de la nueva Área de Salud de Carrillo en Guanacaste.

“Amanecí feliz esperanzado, porque una vez más la patria respetó a la gran mayoría de costarricenses que clamaban por borrar el error histórico de algunos de tratar de amedrentar al presidente de la República y por ende a la enorme mayoría de este pueblo que por la gracia de Dios hoy me apoya, ayer ganaron Costa Rica nuestra democracia y nuestro pueblo”, dijo Chaves.

En sus declaraciones, Chaves agradeció a los diputados que votaron en contra de su desafuero.

“Reconozco y agradezco a 21 diputados patriotas que impidieron que se avasallara el fuero que protege a todos los miembros de los Supremos Poderes, por dicha hubo suficientes diputados que tras analizar los hechos tomaron la decisión de no dejarse influenciar”, comentó el mandatario.

El presidente también afirmó que la votación legislativa “sepultó un intento de agredir no solo al presidente de la República, sino a las personas que nos hemos atrevido a señalar con nombres y apellidos".

"Ayer ganamos una importante batalla y los diputados salieron a decir que no hay nadie por encima de la ley y por supuesto que no la hay”, agregó Chaves.

Este lunes, el Congreso debatió por casi cinco horas la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, presentada en julio anterior, para retirar el fuero de improcedibilidad penal de Chaves y que pudiera ser juzgado por presunta concusión en relación con un contrato millonario con el empresario Christian Bulgarelli, financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



La moción obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, sin alcanzar el respaldo requerido de 38 diputados, por lo que el presidente mantendrá su inmunidad.

