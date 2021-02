Presidente califica de “trampa” su comparecencia en el Plenario

El presidente Carlos Alvarado calificó esta mañana como un "truco" y una "trampa" su comparecencia del próximo miércoles en la Asamblea Legislativa para rendir cuentas sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).



El mandatario defendió una vez más la inconstitucionalidad de la decisión que tomaron los diputados y sostuvo que irá por su “deber de responderle a los costarricenses”.

¿Por qué no acude a la Sala Constitucional si cree tener los argumentos?

“Es ahí donde está el truco, la trampa que se me ha puesto. Porque es un mecanismo inconstitucional, pero si yo no voy lo que van a decir es que yo oculto algo, que tengo miedo, que estoy dilatando, y eso lo que quiere minar es la confianza que los costarricenses depositan en mí y tampoco puedo permitir eso. Desgraciadamente eso es lo que me toca balancear”, dijo Alvarado.