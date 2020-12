Presidente Alvarado rendirá cuentas por caso UPAD el próximo 10 de febrero

El presidente de la República, Carlos Alvarado, rendirá cuentas ante los diputados por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) el próximo 10 de febrero de 2021.



Con él cerrará el trabajo de casi un año de la comisión legislativa que investiga el polémico decreto firmado y derogado en febrero anterior.

Lo hará en el salón del plenario, de acuerdo con la solicitud de los diputados de la comisión y sin ninguna deferencia para con la figura del mandatario, a quien no se le consultó ni la sede ni la fecha.

“Que en el caso del señor Presidente no se tenga la deferencia de coordinar la fecha, las condiciones y de pretender que el Presidente venga así a una comparecencia me parece una falta de respeto a la investidura presidencial y no debería ser la forma en que culmine el trabajo de esta comisión legislativa”, dijo el jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez.

Carolina Hidalgo, la única diputada oficialista en la comisión, solicitó sin éxito un plazo para poder coordinar con Casa Presidencial la logística; sin embargo, este no se le otorgó. Ella fue el único voto en contra entre los siete miembros presentes.

El también oficialista Víctor Morales Mora, quien minutos antes compareció en su calidad de exministro de la Presidencia, pidió también respeto a la figura del mandatario y que fuera la comisión la que se trasladara a Casa Presidencial, pero esa solicitud tampoco encontró eco en el foro.

Silvia Hernández, presidenta del órgano, argumentó que la solicitud de que la sesión se haga en el Plenario y que además se suspendan todas las demás comisiones y la misma sesión parlamentaria responde al previsible interés que la comparecencia tendrá en el primer poder de la República, por lo que presumen que la gran mayoría de diputados van a querer ser parte de ese interrogatorio.