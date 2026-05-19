Presidenta Fernández y Poder Judicial logran seis acuerdos, pero discrepan en el presupuesto

La presidenta Laura Fernández se reunió este lunes en Casa Presidencial con las principales autoridades del Poder Judicial, en un encuentro que concluyó con varios acuerdos, aunque marcado por diferencias en torno al tema presupuestario.

En la cita participaron el magistrado presidente de la Corte, Orlando Aguirre, la magistrada Patricia Solano, quien preside la Sala Tercera, el fiscal general Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto.

Tras la reunión, se definieron varios puntos clave:

Informar sobre cambios en la ejecución de penas. Avanzar sin bloqueos en las reformas judiciales. Combatir la infiltración del narcotráfico en el Poder Judicial. Utilizar la prueba del polígrafo en un caso relevante. Poner fin a la persecución política. Fortalecer la articulación entre Fiscalía, OIJ y Seguridad Pública.

Además, se discutieron temas como el levantamiento de fallecidos en carretera para evitar congestionamientos, la necesidad de acelerar los allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD) y el aumento de presupuesto para el Poder Judicial.

Aunque hubo avances en varios puntos, el tema presupuestario generó una discrepancia entre las partes.

Repase todos los detalles en el video adjunto.