Presidenta del TSE: “Los berrinches aislados son estériles y corrosivos”

La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, realizó este miércoles la convocatoria oficial a los comicios presidenciales de febrero próximo con un sentido llamado a alejarse del ataque y promover soluciones.

En un discurso que le valió una ovación de casi un minuto, Zamora pidió a los actores políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación, decidir si esta campaña “va a ser una guerra de lodo o un tiempo para informarnos”.

“De cara a este proceso electoral, al que hoy el Tribunal Supremo de Elecciones convoca a los costarricenses, tenemos que decidir todos, pero con especial responsabilidad los partidos políticos y los medios de comunicación, si esta campaña va a ser una guerra de lodo o un tiempo para informarnos, contrastar y decidir lo mejor para el país.

“Podemos malgastar este valioso tiempo en insultar a los rivales, caricaturizar sus ideas, repetir sin reflexionar unos pocos eslóganes y avivar la llama de la ira y el miedo mutuos o podemos invertir estos cuatro meses en poner sobre la mesa, con franqueza y rigor, los problemas nacionales y los desafíos que enfrentamos como sociedad y analizar con seriedad las propuestas que cada partido político plantee para solucionarlos, así como las capacidades para hacerlo de los equipos que aspiran a gobernar”, dijo.

Zamora pidió “valentía” a la ciudadanía de cara a la campaña que recién inicia, especialmente para promover un proceso de altura.

“Hoy Costa Rica demanda de sus hijos valentía, no la valentía impostada, teatral, del grito, la injuria, los golpes de pecho o la agresión verbal; sino el valor, el enorme valor que se necesita para apreciar verdad y razones en los otros, para reconocer errores propios, para atreverse a dudar de los prejuicios con los que cada grupo caracteriza a sus rivales, para asumir que la convivencia en democracia exige actitudes maduras proclives a los acuerdos, pues los berrinches aislados, por no poder imponer la voluntad propia, son estériles y corrosivos de la hermandad entre nosotros”, añadió.

Las elecciones presidenciales, donde además se elegirá al próximo Congreso, tendrán lugar el próximo domingo 1° de febrero. En caso de que sea necesaria una segunda ronda, esta se celebrará el 5 de abril.

“Les garantizamos, una vez más, elecciones en las que se exprese, nítida, la voluntad popular, y se respete el resultado de las urnas”, finalizó Zamora.