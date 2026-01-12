Presidenta del INS reconoce llamada con Federico Cruz “Choreco”

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), Gabriela Chacón, reconoció este lunes ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que recibió una llamada del exasesor presidencial, Federico Cruz “Choreco”, para conversar sobre una potencial inversión de $10 millones en el puesto de bolsa del INS.

Lo hizo semanas después de asegurar, en ese mismo órgano, que no recordaba si lo denunciado por el exgerente general de la institución, Luis Fernando Monge, era cierto.

"La llamada del señor Federico Cruz es real. Al colgar la llamada con el señor Federico Cruz, le indiqué al señor Monge que era Federico, ‘me está consultando por una transferencia que está por ingresar al puesto de bolsa’. Fue una consulta, no una presión. De manera clara y contundente le hice saber al gerente del puesto de bolsa”, aseveró Chacón.

La jerarca, sin embargo, insistió en que no fue una presión de “Choreco” y que ese negocio venía recomendado por el propio Monge.

El exgerente, también presente en la comisión, desmintió que él recomendara a esos reaseguradores, si no que afirmó que ellos lo presentaron así ante la institución, pues se basaron en una negociación previa que habían tenido, años atrás, por comprar una cartera de crédito del INS, negocio que fue rechazado por razones técnicas.

El careo de ambos con los diputados es el segundo episodio en el escándalo por las presuntas irregularidades a lo interno de la institución, que incluye supuestas injerencias políticas del gobierno de Rodrigo Chaves.

“Como parte de mis funciones llamé al señor Presidente (Chaves) para informarle que podría existir un riesgo reputacional en el INS y la respuesta del señor Presidente fue: ‘Si hay algo malo, no pasa, gracias por informar’”, añadió Chacón.

Más denuncias

En la audiencia, Monge añadió a los diputados nuevas denuncias contra la gestión de la actual presidencia ejecutiva, incluido un “cuadro de cariñitos” con el que se negociaban compras y patrocinios en la institución.

Dijo, por ejemplo, que a un artesano de Isla de Chira se le pagó un contrato de ₡4 millones por llaveros.

También dijo que en ese negocio de reaseguros estuvo involucrado el extraditable Celso Gamboa y que la cooperativa que intentó ingresar al negocio es CoopeAseguros.

Chacón aseguró que todos los contratos del INS se realizan mediante SICOP.

La frenteamplista Rocío Alfaro también denunció que un empleado del INS fue despedido por negarse a tramitar el seguro de un diputado actual que chocó a una motocicleta y luego intentó firmar una póliza para cubrir los daños.

Según Alfaro, la institución, lejos de defenderlo, lo despidió, razón por la cual presentó una denuncia ante la Fiscalía.

“Si eso es como usted está diciendo, concuerdo con usted y jamás tuvo que pasar, yo desconozco esa situación y si la persona denunció eso jamás se tuvo que haber pagado si había algo incorrecto y no creo que la persona haya sido despedida”, respondió la jerarca.

Chacón también se negó a decir los nombres de diputados que, supuestamente, se han acercado a ella para solicitar agilizar trámites en casos personales.

“Me gustaría darles nombres, pero honestamente no me recuerdo, no quiero brindar datos incorrectos, entonces no puedo dar nombres”, dijo.

Finalmente, Monge aceptó que entró al programa de protección de testigos luego de lo denunciado ante los diputados.

