Presidenta del Congreso archiva caso contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, resolvió la tarde de este jueves archivar el caso que se siguió contra el exdiputado Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual en perjuicio de la también exlegisladora Marulin Azofeifa.

Para la congresista del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), el Congreso perdió la potestad de sancionar cuando el excandidato dejó su curul, el 30 de abril pasado.

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