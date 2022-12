Presidenta de canal seco vuelve a encender la polémica: “No me retracté”

Sin embargo, esta noche dijo a los legisladores que ella nunca se retractó y que efectivamente sus palabras se tergiversaron, aunque no precisó cómo, pues se limitó a decir que existe una investigación en la Fiscalía que le impide dar detalles sobre el tema.

La representante insistió en que no mintió en aquella oportunidad ni tampoco lo hace ahora y que será ese proceso judicial el que arroje la verdad.

Los diputados le recriminaron su falta de claridad y el no haber denunciado antes esas supuestas solicitudes de soborno, algo que explicó como una “mala asesoría” de sus expertos legales.

“Entiendo su sentir señor Francisco, hubo un daño irreparable en muchos sentidos, pero tienen al frente a una persona honesta. Siempre he dicho la verdad, nunca he dicho mentiras y no es temor, por algo está en Fiscalía, está la denuncia”, finalizó.