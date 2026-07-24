Presidenta agradece captura de "Diablo", pero insiste en recorte al Poder Judicial

La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó a la captura del criminal más buscado de Costa Rica, Alejandro Arias, conocido como "Diablo", con un agradecimiento al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En declaraciones a la prensa, durante su gira por Guanacaste, la mandataria se dijo "muy contenta" con la detención ejecutada la madrugada de este viernes en Sarapiquí, después de una hora de enfrentamiento armado que dejó cinco agentes de la Policía Judicial heridos y un sospechoso fallecido.

"Felicito al Organismo de Investigación Judicial, a todos los policías que estuvieron en ese operativo. Estoy sumamente agradecida en nombre del pueblo de Costa Rica. Honor al que honor merece", destacó la gobernante.

La aprehensión de Arias ocurre en medio de millonarios recortes presupuestarios hechos por la administración de Fernández al Poder Judicial, que incluso impactarán la realización de operativos como el que llevó a la detención de "Diablo" y de Jonathan Pérez, alias "Tan". Las rebajas en cuestión responden a la comprometedora situación fiscal que atraviesa Costa Rica.

De igual forma, la presidenta recordó que este poderoso criminal ya estuvo preso y se las ingenió para mantenerse en fuga por casi una década. Asimismo, la mandataria le atribuyó haber acabado con la vida de "aproximadamente 100 costarricenses".

"Sobre lo que usted comenta de los temas presupuestarios, yo estoy absolutamente segura de que el esfuerzo presupuestario que se le ha pedido al Poder Judicial es pequeño, no afecta labores sustantivas".

Fernández aseguró que sus ministros de Seguridad Pública, Gerald Campos, así como de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, abandonaron la gira y regresaron a San José para colaborar con el Organismo de Investigación Judicial en lo que requiera.

En esa línea, adelantó que Arias será resguardado "en máxima seguridad" para minimizar "cualquier posibilidad de fuga".

"Ahora es al Gobierno, cuando ingrese a las celdas, al que nos va a tocar velar, porque este delincuente de alta gama esté preso y pueda recibir la justicia que se merece después de tanto daño que le ha ocasionado al pueblo de Costa Rica", declaró la gobernante.



"Diablo" fue trasladado desde el sitio en el que fue aprehendido hasta los tribunales del I Circuito Judicial de San José, donde se espera sea indagado —puesto en conocimiento de los delitos por los que se le investiga y de las pruebas que se tienen en su contra— y posteriormente se le presente ante un órgano jurisdiccional para el eventual dictado de medidas cautelares.

Será hasta después de que se ordene una posible prisión preventiva que Arias sea trasladado a un centro penitenciario administrado por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).

Dado el perfil del sospechoso, todo apunta a que será llevado al Circuito de Alta Contención del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.