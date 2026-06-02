Presidencia del Congreso niega cambios clave a diputados de oposición en comisiones

La presidenta del Congreso, Yara Jiménez, rechazó este martes una buena parte de los cambios que los diputados de oposición pidieron para la integración de las diferentes comisiones.

En una extensa resolución, la diputada oficialista defendió no solo la potestad reglamentaria para rechazar esas permutas, sino que además empleó criterios como la paridad de género, la representación política o los intercambios “directos y bilaterales” para rechazar 13 de los 33 cambios solicitados.

Entre los rechazos está la solicitud de José María Villalta (Frente Amplio) para estar en la Comisión de Asuntos Hacendarios o la de Álvaro Ramírez (Liberación Nacional) para llegar a Económicos.

Tampoco se aceptó el cambio para que Abril Gordienko (PUSC) llegara a Honores y Claudia Dobles (CAC) a Ambiente. De igual forma, Villalta tampoco podrá estar en Seguridad y Narcotráfico.

Yara Jiménez argumentó, en la mayoría de estos casos, que no se pueden pedir cambios sucesivos en los órganos como pretendía la oposición, entendidos como la posibilidad de mover un diputado a otra comisión para luego trasladarlo a una siguiente en la que realmente quiere estar.

“La permuta constituye un mecanismo estrictamente bilateral, aplicable únicamente respecto de posiciones propias y actualmente ostentadas por las partes involucradas, cuyo alcance se limita al intercambio directo y bilateral de integraciones previamente existentes, sin que resulte jurídicamente procedente extender dicha figura a movimientos sucesivos o concatenados dentro de la conformación de las comisiones legislativas”, dijo Jiménez en la lectura del criterio.

Sin embargo, la oposición anunció la apelación inmediata de esa resolución.

“Vamos a demostrar que esta resolución, por más relleno que le metan, no se basa en argumentos jurídicos, sino en interés político de perjudicar a las fracciones en la conformación de las comisiones.

“Y también vamos a demostrar que si algo no les preocupa a ustedes es la paridad de género y que hacen una instrumentación vergonzosa de principios fundamentales”, dijo Villalta antes de calificar la decisión como una “instrumentalización vulgar para perjudicar a las diputaciones”.

La disputa por las comisiones sucede luego de que la Presidencia del Congreso se negara a cumplir con las integraciones que las diferentes fracciones de oposición propusieron originalmente.

“De una vez les adelantamos: por más matráfulas que hagan con el reglamento legislativo, vamos a seguir trabajando en todas las comisiones como lo hemos venido haciendo. No nos van a callar, no van a limitar nuestro accionar”, insistió Villalta.



La Presidencia sí aprobó otros 20 cambios, incluido uno que permitirá que el frenteamplista Edgardo Araya llegue a la Comisión de Ambiente.