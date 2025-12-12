Presentación de candidaturas del TSE incluirá un careo entre aspirantes

La tradicional presentación de las diferentes candidaturas a la Presidencia de la República del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) incluirá un espacio de careo entre los 20 aspirantes, que podrán preguntarse directamente, y en vivo, por televisión nacional.

El acto se celebrará en cuatro días diferentes debido a la numerosa cantidad de candidatos.

La primera fecha será el próximo viernes 9 de enero, donde se verán las caras Wálter Hernández, Luz Mary Alpízar, Boris Molina, Natalia Díaz y Fernando Zamora.

El sábado 10 será el turno de Marco Rodríguez, David Hernández, Ana Virginia Calzada, Claudia Dobles y Fabricio Alvarado.

Para el domingo 11 están citados Ronny Castillo, Eliécer Feinzaig, Laura Fernández, José Aguilar y Claudio Alpízar.

Finalmente, el lunes 12 de enero se verán las caras Álvaro Ramos, Douglas Caamaño, Luis Amador, Ariel Robles y Juan Carlos Hidalgo.

Todas las presentaciones se realizarán de 7 a 9 p. m. en el auditorio del TSE y se transmitirán por canal 13, así como el Facebook y el canal de YouTube del Tribunal.

La actividad es cerrada al público y únicamente se permitirá el ingreso de tres acompañantes por candidatura.

Cada día la presentación se dividirá en cuatro bloques: una primera ronda para que cada aspirante explique propuestas específicas y cómo las concretarán, además de una interpelación entre candidaturas y una sesión de preguntas directas entre candidatos.

