Presencia de 30 funcionarios del MEP en comparecencia de ministra genera dudas entre diputados

“Yo no organicé esto, fue el propio personal que quiso venir y asistir, y tienen derecho a estar aquí. Definitivamente, no recibo la crítica negativa porque no los organicé, ellos tienen derecho a apoyar a su jefatura, a apoyar la ruta en que la creen y están desarrollando y tienen derecho a creer que están haciendo algo positivo”, dijo la ministra.