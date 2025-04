Por segunda semana consecutiva, diputados no llegan a comisión de la CCSS

Por segunda semana consecutiva, una mayoría de los diputados que integran la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no llegaron a trabajar.

Esta vez, los legisladores dejaron plantado al gerente de Infraestructura de la institución, Jorge Granados.

“Don Jorge, me da muchísima pena que no hay cuórum y no puedo hacer sesión de trabajo por un tema de que debo juramentarlo y para eso necesito cuórum, entonces voy a pedir que estén en contacto con usted para reprogramar la audiencia”, aseguró Andrea Álvarez, la presidenta del órgano.

Hace una semana, lo mismo pasó con Freddy González, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), quien también llegó a la comisión solo para ver cómo cuatro de los siete diputados se ausentaron.

Hoy, las ausencias fueron de Rocío Alfaro (Frente Amplio), Dinorah Barquero (Liberación Nacional), María Marta Carballo (Unidad Social Cristiana) y Olga Morera (Nueva República).

Estuvieron presentes, además de Álvarez, Luis Diego Vargas (Liberal Progresista) y el oficialista Daniel Vargas.

Este último cuestionó con dureza la postura de sus compañeros y el desinterés que, según él, evidencian tener en una investigación que la propia oposición impulsó.

“Esto realmente molesta, no solamente por el compromiso y tiempo que uno dedica, sino también porque vienen invitados a los que se convoca y no se pueden escuchar, atender ni preguntar sobre cuestiones que parece no les interesa a todos.

“Yo ya me estoy cuestionando realmente la importancia de esta comisión y sobre todo la importancia que los compañeros le dan, porque no asistir es un sinónimo directo de no interés. ¿Valdrá la pena continuar?”, cuestionó Vargas.





Álvarez, por su parte, aseguró que ha estado aprobando permisos de ausencia en el órgano, pero que al existir una jefatura de fracción que no tiene que hacerlo (Carballo), acaba por perderse el cuórum.

“He procurado ser bastante tolerante con los compañeros que piden permiso porque entiendo que hay múltiples ocupaciones, pero el hecho de que haya una jefatura de fracción que puede no pedir permiso me está descuadrando los números, entonces a partir de ahora voy a dar solo un permiso porque esta comisión debe seguir trabajando”, finalizó.

La comisión volverá a intentar sesionar el próximo martes.