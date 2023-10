¿Por qué uno de los principales financistas de Chaves amenazó con hablar a la prensa?

2 de octubre de 2023, 11:26 AM

Bernal Jiménez, uno de los principales financistas de Rodrigo Chaves durante el pasado proceso electoral, reconoció este lunes ante los diputados que advirtió a la campaña del PPSD que saldría a hablar con la prensa si no revertían el motivo de sus donaciones.

“Bernal quiere que reversemos el dinero que entró para compra de bonos hacia donaciones porque él quiere que impere su voluntad. La razón por la cual la pasamos a él a compra de bonos ya se habría cumplido, que era para que no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata.

“Calixto (Chávez) se opone rotundamente, dice que se vaya para el diablo, pero yo no veo ninguna razón para molestar a don Bernal, ya él amenazó en que si no lo hacemos va a salir a la prensa y, en este momento, lo que menos necesitamos es otro revuelo con Bernal”, se escucha decir a Brunner en ese audio filtrado a la prensa y reproducido hoy en la comisión que investiga el financiamiento de la campaña.

Jiménez aseguró que eso fue una advertencia a la campaña, porque su voluntad era clara en no lucrar con el proceso electoral.

“Lo que iba a decir (a la prensa) era la verdad, que había pedido de forma reiterada, escrita y oral, que eso era una donación porque no quería lucrar con la política”, dijo.

Mientras Ariel Robles aseguró que esa donación es ilegal, la oficialista Ada Acuña insistió en que para ese momento la candidatura de Rodrigo Chaves no era oficial.

El empresario donó ₡32 millones a la campaña y otros $15 mil directamente a Chaves para la contratación de una asesoría política. Él aseguró que esa primera donación se hizo en regla y la segunda cuando el ahora presidente no era candidato.

También negó que su apoyo a Chaves estuviera condicionado a las reformas incluidas en la cuestionada “Ruta del arroz”, pues él es un importador de arroz. Él insistió en que las políticas de esa ruta no beneficiaron a sus empresas, pero que sí las apoya incluso antes de que Chaves apareciera en el escenario nacional.

“Si Rodrigo hubiera hecho eso con otras personas, hubiera hecho política transaccional, hacer esto o lo otro a cambio de hacer esto o lo otro, yo no lo hubiera apoyado, esa fue una de las condiciones que le puse”, afirmó.

“Yo tengo muchos años de estar trabajando, no necesito ningún problema, gracias a Dios puedo vivir tranquilo el resto de mis días y el resto de los días que tenga mi familia también, si no lo he hecho durante muchísimos años en lo privado, mucho menos lo voy a hacer estúpidamente en lo público.