¿Por qué trabaron con “palo de madera” una de las puertas del plenario legislativo?

​¿Por qué trabaron con una tabla una de las puertas del plenario legislativo? Esa fue la pregunta que hizo la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, en medio de la sesión vespertina de este martes.

La legisladora pidió explicaciones al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, sin ocultar su sorpresa por ese “arreglo” que, dijo, no les fue comentado a los diputados.

“¿Yo quisiera saber cuál es la explicación de que una de las puertas del plenario esté trabada con un palo de madera? No puede ser, este es el primer poder de la República y este plenario, en una emergencia, tiene una puerta trabada con un palo de madera. Yo espero que esta no sea la ‘solución’ al problema del quórum de la mañana porque me da un poco de pena, señor Presidente.

“Por una emergencia, eso no puede quedarse así, es un peligro para las diputaciones, pero también para el personal que trabaja acá. En un terremoto, un temblor, una cosa así, ya tenemos una puerta menos. Además, no han avisado”, reclamó Guillén.