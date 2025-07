¿Por qué renunció Pilar Cisneros a liderar la estrategia de campaña de Laura Fernández?

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, anunció este jueves su sorpresiva renuncia a la dirección de Estrategia de Comunicación y Asuntos Políticos de la campaña de Laura Fernández, la candidata de la coalición que impulsa la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

Lo hizo apenas horas después de que Fernández se oficializara como la única aspirante a la presidencia por Pueblo Soberano y a días de que reconociera, a Teletica.com, que su papel en la campaña se concentraría en liderar la estrategia de comunicación de esa coalición.

¿Qué fue lo que cambió?

Esta mañana, la legisladora conversó de nuevo con este medio e insistió en que su respaldo al proyecto se mantiene intacto, pero que nada más no tiene el tiempo necesario para lo que el cargo demanda.

“Y eso es lo que yo estoy defendiendo, o sea, que al no tener todo el tiempo disponible, yo no debo y no puedo asumir un puesto de absoluta responsabilidad sobre eso, no puedo, no tengo tiempo, punto”, sentenció.