¿Por qué los diputados del PPSD que cuestionan a su partido no se declaran independientes?

“Yo ideológicamente defiendo esa posición, pero no puedo sustraerme de la recomendación del Tribunal. Aunque personalmente creo que cuando un diputado es electo por un partido político es porque profesa los principios de ese partido, y al separarse del mismo pareciera que no mantiene coherencia con sus electores que lo eligieron, no puedo apartarme de la posición del TSE”, reconoció Cruickshank.