¿Por qué llegó Sofía Guillén al Plenario pese a estar en licencia de maternidad?

La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, sorprendió este martes al aparecer en el salón del Plenario Legislativo para participar de la sesión extraordinaria en la que se discute el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

Lo hizo a pesar de estar bajo licencia de maternidad, a la que se acogió desde octubre pasado.

Consultada, Guillén explicó que consultó al Departamento Legal del Congreso si podía participar de esta sesión o cualquier otra votación importante y que la respuesta fue positiva.

“Desde mucho antes de salir a la licencia de maternidad, hice una consulta al Departamento Legal de la Asamblea Legislativa sobre los alcances de la licencia en el caso de un miembro de un supremo poder, en este caso un diputado, y hay antecedentes suficientes: la diputada Ana Lucía (Delgado, PLN), si no me falla la memoria, había presentado un recurso de amparo ante la Sala para que se le permitiese venir a votar a modo excepcional.

“Entonces, a modo excepcional, uno puede venir en cierto tipo de votaciones. Nadie puede impedirme el voto y no interrumpo mi licencia de maternidad, es decir, no es que yo regrese a trabajar, yo hoy vine a votar puntualmente y regreso a mi licencia de maternidad, de la cual no me he retirado, no me he suspendido, es un derecho irrenunciable, por el bien de mi bebé y mío, y regreso ya incorporada cuando se acabe la licencia en febrero”, aseveró.





Guillén defendió que la importancia de la discusión de este martes la hizo presentarse a Cuesta de Moras, aunque tiene claro que su voto no inclinará la balanza para llegar a los 38 votos que necesita el desafuero, una cifra que parece no se alcanzará hoy.

“Sé muy bien que mi voto no va a ser decisivo, pero tengo una responsabilidad, un deber ético, y yo vine a cumplirlo, la gente que me votó en San José a mí, que votó al Frente Amplio en San José, sabe y debe seguir sabiendo que nosotros somos curules responsables, que cumplimos hasta el final, y a eso vine.