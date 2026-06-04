¿Por qué Laura Fernández nombró en embajadas a personas sin carrera diplomática?

La presidenta Laura Fernández justificó este miércoles el nombramiento de personas sin carrera diplomática en diferentes embajadas.

En su conferencia de prensa semanal, la mandataria defendió que la mayoría de las personas designadas en esos cargos sí son funcionarios de carrera, pero argumentó que en “casos específicos y puntuales” nombrará a otras personas como una “excepción a la regla”.

“Hemos tomado las decisiones serias y responsables con la designación del Servicio Exterior de nuestro país. La mayor parte son funcionarios de carrera diplomática.

“Yo no me veo haciendo lo que hacía el PAC, que nombraba hasta 30 embajadores a dedo, de personas que no tenían ni atestados ni experiencia, pero en casos específicos y puntuales, donde se requiera de algún abordaje mucho más delicado, yo pienso nombrar a personas que no sean de carrera, pero como una excepción a la regla”, dijo.

Entre esos nombramientos están, por ejemplo, el del exministro de Seguridad, Mario Zamora, como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza; o el del excanciller, Arnoldo André, como embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Hoy, además, se le consultó a la mandataria cuál es la experiencia diplomática del empresario Boris Marchegiani, financista del Partido Pueblo Soberano y quien pagó las vallas que pedían la renuncia de jerarcas adversos al Gobierno de Rodrigo Chaves, para asumir como embajador representante permanente del país ante las Naciones Unidas en Nueva York.

“Lamentablemente, en un organismo tan importante, habíamos sentado a un montón de personas que están ahí todavía hoy llevando discusiones relacionadas con ideología de género, si a la gente hay que decirle elle, él o ella, discusiones relacionadas con el matrimonio de personas del mismo sexo...