¿Por qué Laura Fernández le pide a Orlando Aguirre dejar la Presidencia de la Corte?

Semanas después de que le ofreciera ser una aliada en las reformas que requiere el Poder Judicial, la presidenta electa, Laura Fernández, pidió este lunes a Orlando Aguirre “dar un paso al lado” en la Presidencia de la Corte.

En entrevista con Teletica.com, Fernández dijo respetar los años de servicio de Aguirre, pero aseguró que el cargo que ostenta y la realidad del país necesitan “un ímpetu diferente”.

“Don Orlando me parece que tiene 83 años. Leí un día de estos que es magistrado desde 1989. En 1989 yo tenía 3 años de nacida; entonces, francamente, creo que el país está listo para que estas personas que ya le sirvieron a la patria durante casi 40 años, le den espacio a personas que tengan una visión diferente, un ímpetu diferente, una sed diferente, una gallardía, una fortaleza, que le den un mensaje al pueblo de que van a dar una lucha frontal directa.

“No quiero que se piense que es que yo discrimino a los adultos mayores, pero yo creo que la gente a conciencia tiene que saber dar un paso al lado cuando ya le cumplió al país y es propio que se renueven esos liderazgos para que estén a la altura de lo que el país necesita”, dijo la futura mandataria.

Consulta sobre el porqué de ese cambio de postura; Fernández aseguró que su ofrecimiento inicial era para lo que le resta de mandato a Aguirre, un nombramiento que expira en setiembre próximo.

“Si el señor (Aguirre) me mandó una carta agradeciendo, felicitándome, pidiéndole a Dios que me acompañe, deseándome lo mejor, evidentemente yo fui recíproca con él y le agradecí, pero aproveché para comentarle que, por supuesto que nos podemos reunir, pero que en esas reuniones yo voy a conversar estos temas.

“Yo voy a conversar con él por qué se quieren reelegir magistrados después de estar 40 años en el mismo puesto, con moras judiciales que son vergonzosas, con expedientes que les atiborran las oficinas y simple y llanamente van a pedirle a los diputados que los reelijan”, criticó Fernández.

No descarta reelección

Apenas la semana anterior, Aguirre reconoció a este medio que no descarta presentar su nombre para una eventual reelección en el cargo de presidente.

Además, dijo a Fernández que está en plena capacidad de seguir ejerciendo el puesto que ostenta desde 2022.

“Podría decirles que algunas personas me han hablado de la posibilidad de continuidad, pero no hemos tomado todavía una decisión, tenemos que valorar algunas cosas en el plazo que queda todavía, en su momento tomaríamos la decisión”, aseveró.