¿Por qué en Casa Presidencial no permiten celulares en reuniones con la mandataria? Esto responden

La polémica por el retiro de teléfonos celulares en reuniones con la presidenta Laura Fernández generó reacciones encontradas entre autoridades judiciales y legislativas.

La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, calificó como “hostil” el ambiente en un encuentro reciente con la mandataria, donde aseguró que les retuvieron los dispositivos móviles, fueron pasados por un escáner y hasta se le revisó la cartera.

“Eso me parece una falta de respeto. Me parece insólito que esto pueda suceder en Costa Rica y se supone que hay respeto para altas autoridades como lo somos nosotros”, expresó Solano.

Ante la consulta de Teletica.com, Casa Presidencial respondió que la medida forma parte de los protocolos de seguridad establecidos y que no se trata de una disposición nueva.

Según indicaron, el retiro de celulares, computadoras y tabletas se aplica para garantizar la seguridad de la presidenta, funcionarios, diputados y demás autoridades que participan en reuniones privadas.

Según dicen, se trata de una práctica que se incorporó desde la administración anterior y responde a estándares internacionales de seguridad.

“De esta manera, protegemos la privacidad de las personas que participan en estos encuentros de alto perfil, como el efectuado recientemente con las autoridades del Poder Judicial o con los diputados de la República”, señaló Casa Presidencial.

En la misma línea, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, también calificó la solicitud como “hostil”.

Por su parte, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, indicó que él y sus compañeros optaron por dejar sus teléfonos en el vehículo antes de ingresar a la reunión.