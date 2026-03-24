¿Por qué el PANI priorizó el caso de la hija de Álvaro Ramos pese a que al final se archivó?

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, explicó este martes por qué la institución dio prioridad al caso de la hija del excandidato presidencial Álvaro Ramos, pese a que esa investigación terminó archivándose.

Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia, quienes precisamente cuestionaron la saturación que enfrenta el PANI ante un aumento en las denuncias.

En medio de esas críticas, el liberacionista Jeison Valverde cuestionó que el Patronato diera prioridad, investigando incluso de oficio, al caso del excandidato, cuya hija fue grabada en un evento privado mientras cuestionaba la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

“Se notó una priorización en un caso que no era prioritario, que termina cerrándose porque no era lo que se decía con el caso de don Álvaro Ramos. ¿Las demás denuncias se atienden de la misma forma expedita?”, cuestionó Valverde.

Garza explicó que ese fue un caso que reunía algunos de los criterios para esa priorización, por ejemplo ser una audiencia nacional, pero que eventualmente el caso se recalificó.

“Se trató de una situación a nivel nacional, la pérdida de control sobre la imagen de la niña, el riesgo sobre la privacidad y la intimidad, un tema de autonomía, un tema de autodeterminación, la pérdida de control sobre la huella digital, el riesgo de exposición de la imagen de la niña a redes de trata, a pedófilos, no teníamos por qué inferir que había un consentimiento, el PANI no juzga, hace investigaciones y toma decisiones”, justificó la jerarca.

Aún así, los legisladores criticaron que, por ejemplo, a febrero pasado el PANI reportaba 327 casos de prioridad uno (que deben ser atendidos en un máximo de 24 hroas) recibidos en 2025.

“Eran casos que tenían que haber sido atendidos en 24 horas y que, en el mejor de los casos, tenían ya un mes sin ser atendido”, criticó el frenteamplista Jonathan Acuña.

El legislador incluso precisó que de esos 327 casos prioritarios no atendidos, 110 fueron reportados en la oficina local de San Pablo de Heredia.

Garza explicó que esa oficina en particular recibe denuncias de cuatro cantones y añadió que hay diferentes situaciones que pueden explicar esos retrasos, como las zonas en las que se presentan o los momentos en los que son recibidas.

Los diputados pidieron a la jerarca que remitiera un informe detallado sobre los criterios que aplica el PANI para priorizar sus atenciones y también la definición que utilizan para dar un caso como “atentido”.

Repase aquí la audiencia completa:

