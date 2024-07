¿Por qué el Ejecutivo insiste en que Sala IV avaló artículos de “Ley Jaguar” que no revisó?

El presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, insistieron este martes en que los cinco artículos de la “Ley Jaguar” que no revisó la Sala IV son constitucionales.



Esa interpretación surge, según ambos, por la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de no consultar nada sobre esos otros cinco numerales y lo “simple” de las reformas que proponen.

La certeza que dicen tener es tal, que hoy mismo el Ejecutivo presentó una nueva “Ley Jaguar” que excluye los artículos con vicios y “afina” los restantes.

“Con este nuevo texto, completamente afinado, clínicamente puro, no tiene obstáculo alguno para que no avance, no se vote y no se lleve a referendo.