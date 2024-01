“Populista, inviable y cortina de humo”: Proyecto de megacárcel se llena de críticas

“Creo que no es más que una cortina de humo, independientemente de todo el tema técnico del manejo de personas privadas de libertad, una propuesta de estas realmente no viene a solucionar el problema de seguridad, es una manera de patear el balde, porque esas personas que entran a un centro penal van a estar en la calle en uno, dos o cinco años, y si no se les da un manejo adecuado, si no se les atiende, simple y sencillamente vamos a seguir teniendo ese problema en la calle”, finalizó.