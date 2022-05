Policía de Tránsito explica por qué ejecutó embargo de carro a diputada

Una deuda con una agencia de vehículos provocó la retención en vía pública de la diputada del Partido Liberal Progresista, Kattia Cambronero, la mañana de este martes sobre la Ruta 27. En la Policía de Tránsito defienden el actuar del oficial.



La legisladora reconoció que debía una cuota de su carro desde el 1.º de mayo, pero mostró preocupación no solo por la forma de actuar del oficial de Tránsito, sino también por la violencia con la que fue tratada por los sujetos que se iban a llevar el carro.

“El oficial me indicó que me había parado porque yo había golpeado otro carro en carretera, mientras conducía desde mi casa hasta la Asamblea Legislativa, por dicha no venía sola y estaba en compañía de mi hija y un compañero de partido.

“Le hice caso al oficial y me detuve, le dije que no había tenido ninguna colisión ni accidente con nadie, al mismo tiempo, un vehículo y una moto particulares, que no son de la Policía de Tránsito, me cerraron el paso, sin identificarse, en eso, el oficial se va a la patrulla y regresa con una supuesta hoja de embargo contra mi vehículo.

“Reconozco que, efectivamente, tenía una cuota atrasada del pago, la cual no quise pagar porque había unos cobros administrativos que eran abusivos, pero deber una cuota no debería ser razón para que a un costarricense lo retengan de manera violenta, por dos horas, con una dudosa actuación del oficial de Tránsito, nunca tuve una orden de embargo en mis manos y con violencia y matonismo de los sujetos que me cerraron el paso.

“Tanto fue así que tuvimos mucho miedo y llamamos al 9-1-1 solicitando protección policial, la cual por dicha llegó rápido, porque nos estaban golpeando el carro y nos sentimos amenazados, todo con el beneplácito del oficial de Tránsito que estaba ahí”, expresó la diputada.