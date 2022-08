Poder Judicial exige a diputado que ponga denuncias de que narco manipula elección de magistrados

Por Juan José Herrera | 18 de agosto de 2022, 12:25 PM

El Poder Judicial emitió, este jueves, un comunicado con carácter de urgencia para exigirle al diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Leslye Bojorges, que ponga las denuncias que respalden sus declaraciones de este jueves en el programa Nuestra Voz, donde aseguró que el narcotráfico tiene secuestrado a ese poder de la República.



El legislador aseguró en ese espacio que el día de ayer, en medio de la polémica discusión del proyecto para hacer públicas las votaciones dentro de la Asamblea Legislativa, una diputada se le acercó para prevenirlo de las supuestas consecuencias de esa reforma.

“Ayer se me arrimó una diputada y me dijo 'Leslye, ojalá a usted nunca lo llame un narcotraficante para decirle que tiene que votar por ese magistrado porque si no vota por ese magistrado le van a matar a su hijo'; y entonces le respondí 'señora diputada, como yo no ando con narcotraficantes ni metido en la mafia, como nunca he estado metido en esas esferas, no tengo ningún problema que a mí me vayan a llamar para que me amanecen, si usted está metida en eso es su problema'.

“Ella me dijo 'no Leslye, yo soy una honorable mujer, pero quiero decirle que así funciona la elección de los magistrados'. Entonces le dije que, con mucha más razón, ahora estoy esperando que llegue el próximo miércoles para que se apruebe la elección de magistrados mediante el voto público”, dijo el legislador.

Pero su intervención no terminó ahí.

“No puede ser posible que en este país el narcotráfico se haya infiltrado en la Asamblea Legislativa y en los poderes del Estado, en el Poder Judicial, para poder elegir magistrados.

“Con razón en este país nadie sale culpable cuando lo encuentran con 100 kilos o mil kilos de cocaína, cuando matan a alguien o secuestran a alguien, si el Poder Judicial está secuestrado por el narcotráfico, eso no puede ser”, agregó.

Esas palabras provocaron la reacción del Poder Judicial, que lamentó las expresiones de Bojorges y defendió la transparencia y rectitud de ese órgano.

“Se reafirma desde el Poder Judicial actitud la vigilante en defensa de la institucionalidad, y erradicar todo aquello que contravenga la base misma del sistema democrático y la División de Poderes garantizado por la Constitución Política.

“Se insta respetuosamente a que se interpongan las denuncias correspondientes antes los órganos de investigación penal que gozan de total independencia y autonomía por disponerlo así la Ley. Lo anterior, porque ante hechos como los manifestados se deben sentar las responsabilidades que correspondan en caso de que así sea”, dijo el Poder Judicial.

Y añadió: “Nuestro sistema democrático es y debe ser objeto del mayor celo para no minar su legitimidad, confianza e integridad ante la ciudadanía”.

Este jueves, los jefes de las diferentes fracciones acordaron que hoy mismo se votará ese proyecto de ley en lugar de esperar hasta el próximo miércoles, como estaba previsto.