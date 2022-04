Pobreza: Figueres critica plan de Chaves, mientras este asegura que el problema es que se roban la plata

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), asegura que el plan de Gobierno de Rodrigo Chaves, del Progreso Social Democrático, no tiene coherencia en cómo eliminar la pobreza.



Sin embargo, Chaves asegura que "si no se robaran tanta plata" en el Gobierno, los recursos sí alcanzarían para disminuirla.

“Rodrigo, en su programa de gobierno yo no encuentro nada coherente con respecto a lo que es el combate de la pobreza y si nos va a decir que el mejor instrumento para combatirla es un buen trabajo, pues claro que sí, pero mientras tengamos a 500 mil personas sin trabajo, un millón y medio en pobreza y cinco mil personas en pobreza extrema, hay que hacer más que solamente ponerse a generar trabajo; hay que ayudarles”, dijo Figueres.

En su respuesta, el exministro le afirmó que el robo de miles de millones de colones es la verdadera causa de la pobreza en Costa Rica.

“Si no se robaran tanta plata en este país, los 1.800 millones de dólares que gastamos al año llevarían muchísimo más impacto a las familias. Nosotros vamos a mejorar la focalización del gasto social; que no se meta gente en esas listas que no lo merezcan, vamos a promover una política de vivienda descentralizada que facilite el acceso al suelo urbano, vamos a proteger y promover el cuido infantil y a bajar la informalidad mejorando las contribuciones de la Caja”, comentó Chaves.