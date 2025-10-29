PLP reanuda campaña política pese a ausencia de Eli Feinzaig

El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció este martes que reanudará su campaña política pese a la ausencia de su candidato Eli Feinzaig.



En un comunicado de prensa, la agrupación informó que la actividad se reanudará de la mano de Tania Molina y Gabriel Zamora, los candidatos liberales a la vicepresidencia.

“Esta decisión se toma con la convicción de continuar trabajando por una Costa Rica sin miedo, honrando el esfuerzo y los valores que guían este proyecto político.



“Eliécer Feinzaig permanecerá incapacitado durante algunos días por motivos de salud ya conocidos, mientras completa su proceso de recuperación”, dijo el partido.

Feinzaig permanece hospitalizado luego de someterse a una cirugía para corregir la fractura de esternón que sufrió en el mortal accidente del pasado viernes, donde falleció una de sus asesoras.

Ese mismo día el partido había anunciado la suspensión "inmediata e indefinida" de toda su actividad electoral.

El propio candidato aseguró que espera reincorporarse pronto a sus funciones.

“Agradezco profundamente el apoyo y los mensajes de cariño que he recibido. Sigo todavía muy afectado por todo lo que ha pasado, pero evolucionando bien de la operación.